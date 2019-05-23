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مصر للطيران تنقل 3200 معتمر على متن 16 رحلة

الخميس، 23 مايو 2019 11:56 م
مصر للطيران تنقل 3200 معتمر على متن 16 رحلة معتمرين أرشيفية
كتب هانى عثمان
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الجمعة، 16 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 3200 معتمر إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
وقالت مصادر، تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 10 رحلات من صالة الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، بواقع 6 رحلات إلى جدة، و4 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 1900 معتمر.
 
واوضحت المصادر، انه من المقرر أن تسير الشركة من مطاري برج العرب بالإسكندرية والأقصر 6 رحلات لنقل 1300 معتمر.
 
ومن المقرر ان تختتم شركة مصر للطيران جسرها الجوي، الشهر المقبل، لنقل أكثر من 100 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وهو الجسر المخصص لنقل معتمري شهر رمضان إلى جدة والمدينة المنورة.
 
 

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مصر للطيران


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