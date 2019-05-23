مصر للطيران تختتم موسم العمرة 20 يونيو بإجمالى 100 ألف مسافر عبر 500 رحلة

كتبت رحاب نبيل

تختتم شركة مصر للطيران جسرها الجوى لنقل أكثر من 100 ألف معتمر إلى الأراضى المقدسة، خلال شهر يونيو المقبل، وهو الجسر المخصص لنقل معتمرى رمضان من مطارات مصر إلى جدة والمدينة المنورة.

وتُنظم الشركة قرابة 500 رحلة جوية خلال رمضان، من مطارات القاهرة وبرج العرب ومطار الأقصر إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 11 مايو حتى 20 يونيو المقبل.

وأخذت الشركة كل الإجراءات اللازمة لتيسير سفر ووصول المعتمرين، بما يسهل أداء مناسك العمرة ومشقة الصيام، كما تتخذ شركتا الخدمات الأرضية والصيانة والاعمال الفنية، كل الإجراءات المتبعة والمعمول به فى فترات ذروة التشغيل، حرصا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة، أسوة بالأعوام السابقة.

ووفرت مصر للطيران أسطولا من المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة فى كل المطارات المصرية، لخدمة طائرات الشركة وضمان استقرار جدول التشغيل واستقرار مواعيد الرحلات، إضافة إلى خدمة عملاء القطاع من شركات الطيران الأخرى.