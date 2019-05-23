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مرشد إيران يتنصل من مسئولية الاتفاق النووى ويلقى الكرة بملعب روحانى

الخميس، 23 مايو 2019 11:39 ص
مرشد إيران يتنصل من مسئولية الاتفاق النووى ويلقى الكرة بملعب روحانى المرشد الإيرانى على خامنئى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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تنصل المرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامنئى من مسئولية الاتفاق النووى الذى أبرمته حكومة الرئيس حسن روحانى فى 2015، قائلا: "لا أثق كثيرا في الوسيلة التي دخل بها الاتفاق النووي حيز التنفيذ.. وأبلغنا مرارا الرئيس ووزير الخارجية وأرسلنا لهم إخطارا".

وخلال لقاء حاشد من الطلبة الجامعيين وممثّلي اللجان الطلابية مساء أمس الأربعاء، قال خامنئى : "البعض نسب الاتفاق النووى إلى المرشد"، مضيفا: "أنتم تتمتعون بذكاء ولديكم أعين ترى وتدركون الأمور، أنظروا للرسالة التى كتبتها كانت بشأن شروط الموافقة على الاتفاق"، وتابع : "ذكرت فى تلك الرسالة شروطا للموافقة على الاتفاق النووي".

وتابع مرشد إيران: "لم أكن أعتقد كثيراً بالاتفاق النووي بتلك الصورة التي تحقق بها، وقلنا مراراً هذا الأمر لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووجّهنا لهم عدّة ملاحظات بهذا الشأن".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب فى مايو 2018 من الاتفاق النووى وأعاد فرض العقوبات، وصنف فى وقت سابق الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، وعزز من وجود واشنطن العسكرى لردع سلوك طهران وتأمين المصالح الأمريكية.

وأعلنت إيران قبل أسبوعين الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة بأنها ستتخلى عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق بعد عام من انسحاب أمريكا الأحادي من الاتفاق.


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