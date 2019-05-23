سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. الامتناع عن تقديم الرخص لرجل المرور

الخميس، 23 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور.. الامتناع عن تقديم الرخص لرجل المرور ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

-

الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة

أقرت المادة 79 مخالفات الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

-

إيقاف مركبات النقل الثقيل فى غير الأماكن المُصرح بها

تندرج مخالفة الوقوف على الطرق أو إيقاف المركبات فى المناطق السكنية ضمن الشريحة الثالثة وفق قانون المرور الجديد ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

تعرف على مخالفات رادعة بقانون المرور الجديد تعرضك للحبس

تعرف على عقوبة تحميل ركاب زيادة داخل السيارات وفق قانون المرور الجديد

مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تزوير رخص السيارات بقانون المرور الجديد

تعرف على عقوبة نقل مواد محظورة بالسيارات فى قانون المرور الجديد

احذر عقوبة استخدام أجهزة تنبيه سيارات الإغاثة والطوارئ فى قانون المرور الجديد

اخبار الحوادث

اخبار المرور

ادارة المرور

قانون المرور الجديد

غرامات مالية

العقاب بالحبس

مخالفات مرورية

تقديم الرخص لرجل المرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة