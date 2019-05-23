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محافظ شمال سيناء: أنفاق قناة السويس ضربت دعاوى قوى الشر والخير قادم للأهالى

الخميس، 23 مايو 2019 08:17 م
محافظ شمال سيناء: أنفاق قناة السويس ضربت دعاوى قوى الشر والخير قادم للأهالى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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قال اللواء عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء،إن أنفاق قناة السويس الجديدة قضت على كثير من عزلة سيناء وفتحت الباب امام اقامة المشروعات والشروع فى كل مراحل التنمية والأستثمار.

وأضاف محافظ شمال سيناء، فى تصريحات قبل قليل لإذاعة شمال سيناء المحلية،إن قوى الشر حاولت اشاعة إنه لاجدوى من الأنفاق ،لكن جاءت الشهادة من أهالى شمال سيناء الذين يعبرون يوميا عبرها لتضرب كل الدعاوى المغرضة.

وأوضح محافظ شمال سيناء إن أثر هذه الانفاق بدأت باجتماع شارك فيه مع رئيس الوزراء للعمل على وضع تصور لمنح تيسيرات للاستثمار عبر وصول المستثمرين لشمال سيناء على وجه الخصوص وإنه مقررا ان تتواصل الاجتماعات تباعا، مؤكدا على أن الخير قادم لشمال سيناء وعلى أهالى شمال سيناء عدم الالتفات لأى اشاعات مغرضة.

وأشار المحافظ أن خط الكهرباء جهد 22 الخاص بتغذية مدينة الشيخ زويد كان يفترض أن ينتهى العمل فيه هذه الأيام وتأخر لاسباب عارضة ويتواصل العمل فيه،لافتا إلى إنه يوجه اللوم على القصور فى مكاتب البريد  فى المحافظة ونقل ذلك لرئيس مصلحة البريد.

وأكد محافظ شمال سيناء على صرف تعويضات المزارعين الذين اضيرت مزارعهم وأنه تم تسليمهم 50% من قيمة كل تعويض مقرر ويستكمل صرف باقى التعويضات بعد الانتهاء من صرف 50% للجميع.

وأشار المحافظ إلى أن أراضى ترعة السلام المخصص لها 5 أفدنة منها لشباب شمال سيناء تقدم للحصول عليها من بين 2500 تقدم 1200 فقط وستتم اجراءات تسليمهم ليبدأو عملية الزراعة.

وقال محافظ شمال سيناء إنه فور الانتهاء من أعمال مد شبكة مياه كرم أبونجيلة التى ستسلم خلال فترة قريبة سيتم تسوية شوارع العريش،لافتا إنه يشعر بمعاناة المواطن فى هذا الجانب.

وقال انه بالنسبة لطوابير سيارات الحصول على الغاز المشكلة تحسنت وجارى العمل على حلها بفتح محطة وقود اخرى بتنسيق مع الجهات المعنية.

 


 
 
 
 
 

 


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