محافظ بنى سويف:تمويل 8396 مشروع بـ 604 ملايين جنيه لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

بنى سويف :هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" وصل إلى 8396 مشروع بقيمة 604 مليون جنيه، والتي وفرت 10 آلاف و350 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ بدء المشروع في 2015، مشيرا إلى متابعته لموقف المشروع بشكل دوري، حيث تم في الفترة من يناير 2019 وحتى اليوم، تمويل 658 مشروع بقيمة 120 مليون جنيه، وفرت 822 فرصة عمل.

وأشار المحافظ، أنه كلف مسؤولى مشروعك بالمحافظة للتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأهمية التركيز على العمل على رفع نسبة المشروعات التى يتم تمويلها فى القطاعات، والأنشطة الانتاجية والصناعية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك، من خلال مساعدة المواطنين بعمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، وإبراز أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة فى العديد من الجوانب، من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة، وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، فضلا عن أهمية التعاون معهم فى مجال التسويق والترويج لمنتجاتهم.

جاء ذلك، خلال مناقشته للتقرير الدورى الذى عرضته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية، حيث يتم التقدم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبع بالمحافظة (الشباك الواحد)، ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% (عائد بسيط ومتناقص) لمن تنطبق عليهم الشروط، (والذين زاد عددهم خلال عام 2018)، فى حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر)، و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

كما يتم متابعة مستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين، من خلال لجان بكل المراكز، تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات، والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع، وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب، لتذليل العقبات وحل المشكلات، ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

يُذكر أن، وزارة التنمية المحلية قد أطلقت"منتصف عام 2015 "المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ (مشروعك) ، وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها، وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة في المشروع، وهي(بنك مصر،البنك الأهلي المصري ،بنك القاهرة ،البنك الزراعي المصري،بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية).