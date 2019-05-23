محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بذكرى غزوة بدر بشبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى والذى نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأنصارى بمدينة شبين الكوم، بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف واللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة =.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ذكرى غزوة بدر الكبرى والتى كانت فى السابع عشر من شهر رمضان المبارك فى العام الثانى من الهجرة المباركة، وأن مبدأ الشورى والمساواة والأخذ بالأسباب والتوكل على الله من أهم الدروس فى تلك الغزوة والتى انتصر فيها الحق على الباطل موضحًا أثر غزوة بدر الكبرى فى نشر الإسلام وفضل الشهادة فى سبيل الله فكانت دعوة للتعايش والسماحة بين الشعوب والأديان المختلفة وحب الوطن والدفاع عنه، وفى نهاية كلمته دعا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه هنأ اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية شعب المنوفية بهذه الذكرى الطيبة، مؤكدًا حرص المحافظة على الاحتفال بتلك المناسبات الدينية العظيمة، مشيرًا أن شهر رمضان شهر الانتصارات وشهر الرحمات والبركات، مشيدًا بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى البناء والتنمية سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدًا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا الحبيب.