محافظ الفيوم يبدأ سلسلة لقاءات بممثلين عن القرى لحل مشاكل المواطنين

الفيوم – رباب الجالي

قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم،عمل سلسلة لقاءات الجماهيرية مع ممثلين عن قرى المحافظة،للوقوف علي مطالب المواطنين ومشكلاتهم وبحث الحلول المناسبة لها.

وأكد المحافظ ، فى بيان له اليوم ،أن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،كما أنه سيبدأ هذه اللقاءات بلقاء موسع مع ممثلين عن أهالى قرية ترسا التابعة لمركز سنورس، للتعرف على احتياجات ومشكلات القرية وتوابعها وبحث الحلول المناسبة لها،

خلال اللقاء طرح أهالي قرية ترسا عدداً من المشكلات المتعلقة بعدم تغطية مشروع الصرف الصحى لجميع مناطق القرية،وانخفاض منسوب مياه الرى، ونقص التخصصات الطبية بالوحدة الصحية التى تخدم القرية، وارتفاع الكثافات داخل الفصول.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات لوكيل وزارة الرى بفحص شكوى الأهالى من انخفاض منسوب مياه الرى، وإعداد دراسة فنية للعرض عليه شخصياً حول أعمال إزالة تغطية بحر ترسا داخل القرية للحفاظ على منازل وممتلكات المواطنين، وحتى لا تتكرر مشكلة انسداد البحر مرة أخرى.

كما كلف مدير عام التفتيش المالى والإدارى بإعداد تقرير حول شكوى الأهالى من عدم تغطية خدمة الصرف الصحى لمناطق الصينى والرملاية والشيخ منجود بسبب حاجة المشروع لمحطة رفع، وأكد أن منظومة الصرف الصحى بالقرية سيتم دراستها بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التى تصب فى مصلحة المواطنين.

كما أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير طبيب بشرى بالوحدة الصحية بترسا واثنين من أطباء الأسنان وسيتم الانتهاء من تجهيز وحدة الأسنان خلال أسبوع، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بمراجعة قاعدة بيانات المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

كما كلف هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة سنورس، لحصر المدارس الموجودة بالقرية وكثافة التلاميذ بالفصول، وبحث توفير أماكن جديدة لإقامة مدارس عليها لخدمة أهالى القرية وتوابعها.