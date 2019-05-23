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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2%

الخميس، 23 مايو 2019 01:09 م
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2% محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الإسكندرية – جاكلين منير
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اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالى: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2٪‏، ثم إدارة غرب  التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2٪، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪ ، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0٪، ثم إدارة وسط بنسبة 82,3٪، ثم إدارة العامرية 76,7٪‏، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.

 

ومن الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة كانت 82740 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 80303، بينما كان عدد الناجحين 67646  طالبا وطالبة.

 

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (3)
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 

 

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 

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