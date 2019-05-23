ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ساندرز قولها "إن مجلس النواب لم ينجز أي شئ على الإطلاق منذ تولي بيلوسي (عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) رئاسته في شهر يناير الماضي".

وتابعت ساندرز - في تصريح صحفي - تقول "إن مجلس النواب لم يصدر أية تشريعات هامة يمكن أن تغير مسار الأمور فى الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد نفس الموقف - في تغريدات عبر موقعه على (تويتر) - قائلا "إن حصيلة إنجازات مجلس النواب تحت قيادة الديمقراطيين صفر، فمن المستحيل على الكونجرس أن يشرع وأن يحقق في ذات الوقت"، وذلك في إشارة إلى مطالب الديمقراطيين بضرورة الكشف عن التقرير الكامل غير المنقح لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح ترامب.

يشار إلى أن ترامب أصدر - مؤخرا - قرارا بوقف التشريع الخاص بالمرافق الأساسية إلى أن تتوقف التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون في مجلس النواب مع إدارته .