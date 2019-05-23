لكبار السن فى الحر.. احذروا ضربات الشمس وكل سلطة فى السحور

كتبت فاطمة ياسر

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة الحر الشديد التى تشهدها البلاد، يقدم "اليوم السابع" أهم النصائح الصحية لكبار السن خلال ارتفاع درجات الحرارة والصيام، وذلك وفقا لموقع "heathline"، ومنها:

- على كبار السن تجنب النزول فى موجة الحر الشديدة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس حتى لا تصاب بضربات الشمس، أو الإجهاد الحرارى.

- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول فى وجبتى الإفطار والسحور من أهم النصائح التى يجب الاهتمام بها، ولذا عليك الإكثار من تناول السلطة الخضراء، لأنها تساهم بشكل كبير فى تعويض الجسم بجميع القيم الغذائية المفقودة خلال ساعات الصيام والحر الشديد.

- السوائل تعد من أهم ما يجب على كبار السن الاهتمام بها، لذا عليك تناول 3 لترات من الماء يوميا بين الإفطار والسحور.

- تناول فى السحور كوب من عصير البرتقال أو الليمون الطازج، الذى يحافظ على صحتك ويعوض نقص نسبة الملح فى الجسم.

- عند النزول فى الشمس عليك ارتداء قبعة قطنية، وملابس فضفاضة ذات الألوان الفاتحة.

- بعد الرجوع من الشارع عليك الاستحمام بماء بارد حتى يستطيع جسمك الترطيب.

- تناول الفواكه الغنية بالماء والألياف، كالبطيخ والتفاح والكانتلوب.