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قفزة بـ3.5 مليار دولار.. 9 معلومات عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات

الخميس، 23 مايو 2019 11:36 ص
قفزة بـ3.5 مليار دولار.. 9 معلومات عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات
كتبت - مروة الغول
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يشهد الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة فى عدد من المجالات، ربما يحضر قطاع البترول فى مقدمتها، بفضل الاكتشافات الجديدة فى الغاز والنفط، وأيضا بفضل تطور نشاطى التكرير والبتروكيماويات.
 
وخلال السنوات الأخيرة شهدت صناعتا البتروكيماويات والتكرير توسعات كبيرة، ساهمت فى تعزيز القيمة المضافة للقطاع، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والمواد الخام الأولية، وفيما يلى نستعرض أهم مشروعات التوسعات الجديدة بالإسكندرية:
 
 
توسعات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (مجمع مشتقات البروبيلين)
 
1- تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.2 مليار دولار.
 
2- طاقته الإنتاجية 500 ألف طن بروبيلين.
 
3- ينتج 450 ألف طن بولى بروبيلين.
 
4- يأتى استثمارا للزيادة الحالية فى إنتاج الغاز الطبيعى والتكامل المثمر بين شركات وكيانات قطاع البترول.
 
 
توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" 
 
1- تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.3 مليار دولار.
2- يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 60%.
3- تعمل بتروجت حاليا فى تجهيز الموقع والانتهاء من تصميماته الهندسية مع شركتى إنبى وتكنيب الإيطالية.
4- يتضمن المشروع تنفيذ خطة للتغلب على التحديات، أهمها الربط بين الوحدات القائمة والجديدة فى المعمل.
5- من المتوقع توقيع عقد توفير الكهرباء اللازمة للمعمل مع شركة ميداليك خلال الأسبوع الجارى.

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البتروكيماويات

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