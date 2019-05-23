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فيديو.. إحباط تهريب 29 قطعة أثرية ومخدرات فى رمضان

الخميس، 23 مايو 2019 08:13 م
فيديو.. إحباط تهريب 29 قطعة أثرية ومخدرات فى رمضان جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما 29 قطعة يشتبه فى أثريتها وكمية من المواد المخدرة وذخائر مختلفة الأعيرة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة بحملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.

 وأسفرت الحملات الامنية عن ضبط (عنصر إجرامى، سبق اتهامه فى قضيتين ومحكوم عليه فى قضية "ضرب") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم.. وبحوزته (30 جرامًا لمخدر الهيروين- 20 قرصا مخدرا- 2 طلقة خرطوش- 29 قطعة يشتبه فى أثريتها- مبلغ مالى- 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بحيازته للقطع المشتبه كونها أثريه بقصد الاتجار وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم.. بحوزته (81 طلقة آلى- هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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