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علشان تعدى اليوم بسلام.. 8 نصائح تحميك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس

الخميس، 23 مايو 2019 10:58 ص
علشان تعدى اليوم بسلام.. 8 نصائح تحميك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس طقس حار - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قفزة هائلة فى درجات الحرارة اليوم الخميس، تترافق مع أجواء الصيام التى تسبب فى ذاتها إرهاقا بدنيا للصائمين، ومع وصول درجة الحرارة إلى 4 4درجة مئوية اليوم، قد يواجه الصائمون مخاطر تستوجب الحرص والاحتياط.
 
أبرز المخاطر التى تهدد الصائمين اليوم، التعرض للإجهاد الحرارى أو ضربات الشمس، خاصة الفئات الأكثر عرضة من كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وقالت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة السابق، إن هناك عدة نصائح عملية مهمة يمكنها تخفيف آثار الحرارة والوقاية من الإجهاد خلال الصيام. جاءت كالتالى:
 
1- الحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة.
2- ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، مع قبعة خفيفة أو شمسية فاتحة اللون.
3- ارتداء نظارة شمس لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.
4- استعمال كريم مُرطّب لحماية الجلد من الجفاف.
5- تناول العصائر الفاترة والماء والشوربة مع بدء الإفطار، بما لا يتجاوز كوبين، ثم الانتظار واستئناف الإفطار بعد ربع الساعة.
6- تناول الأطعمة التى تمنع العطش وتساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة، مثل الخضراوات الورقية كالخس والجرجير والبنجر والسلطة الخضراء، خلال السحور.
7- تناول كميات كافية من السوائل، لا تقل عن 3 لترات يوميا، شاملة السوائل الدافئة التى تحتوى على ملح الطعام، لتعويض الصوديوم المفقود فى العرق خلال فترة الصيام.
8- المسنّون من الفئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع درجة حرارة الجو، لذا عليهم مراعاة تناول المشروبات الوفيرة من الماء والسوائل، ويُفضّل الماء واللبن أو العصير غير المُحلّى بالسكر، خاصة لمرضى السكرى، لأن الجفاف الناتج عن عدم شرب السوائل الكافية يزيد لزوجة الدم وحدوث الجلطات وارتفاع ضغط الدم. 
 
 

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ارتفاع درجات الحرارة

ضربة شمس

الاجهاد الحرارى

الحماية من ضربات الشمس

الحماية من الاجهاد الحرارى


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