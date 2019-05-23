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علاج الإجهاد الحرارى بمستشفيات الحميات مجانا وتوفير المستلزمات وخوافض الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 01:41 م
علاج الإجهاد الحرارى بمستشفيات الحميات مجانا وتوفير المستلزمات وخوافض الحرارة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أن علاج الاجهاد الحرارى فى مستشفيات الحميات بالجمهورية والطوارئ بالمجان.
 
 
وقال الدكتور علاء عيد لـ"اليوم السابع" إن الدولة توفر كل الإمكانات للمواطنين فى الكوارث والأزمات مؤكدا: "ارتفاع درجات الحرارة  يستلزم البقاء بعيدا عن أشعة الشمس ولبس الملابس القطنية والقبعات إذا لزمت الحاجة للخروج مع لبس النظارات الشمسية لتفادى أضرار ارتفاع الحرارة.
 
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى أن المستشفيات مستمرة فى العمل والفرق الطارئة مستعدة وتم توفير كافة المستلزمات والادوية وخوافض الحرارة للعلاج السريع مع توفير امكانيات التردد والمتابعة للمريض.
 
 
 

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درجات الحرارة

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خوافض الحرارة


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