طوارئ وغرفة عمليات بالتنمية المحلية لمواجهة الموجة الحارة بالمحافظات

رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لموجة الحر الشديدة، حيث تم تقوم غرفة عمليات بالوزارة بااتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بمتابعة شكاوى المواطنين ومواجهة أى أزمات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم توجيه المحافظين بإعلان حالة الطوارئ فى القطاعات الخدمية والتنسيق مع مديري المديريات مثل "الصحة والتعليم، ومرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء"، والتشديد على رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات كب محافظة تحسبا لحدوث أي حالات إصابة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ووجهت الوزراة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية، لمواجهة أى حرائق تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وتسيير حركة المرور فى الطرق والمحاور الأساسية.

وام تتلقى غرفة عمليات الوزارة أى شكاوى من المواطنين حتى الآن فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة.

ويستمر اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.