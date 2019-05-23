سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طوارئ وغرفة عمليات بالتنمية المحلية لمواجهة الموجة الحارة بالمحافظات

الخميس، 23 مايو 2019 12:45 م
طوارئ وغرفة عمليات بالتنمية المحلية لمواجهة الموجة الحارة بالمحافظات ارتفاع درجات الحرارة
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لموجة الحر الشديدة، حيث تم تقوم غرفة عمليات بالوزارة بااتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بمتابعة شكاوى المواطنين ومواجهة أى أزمات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
 
كما تم توجيه المحافظين بإعلان حالة الطوارئ فى القطاعات الخدمية والتنسيق مع مديري المديريات مثل "الصحة والتعليم، ومرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء"، والتشديد على رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات كب محافظة تحسبا لحدوث أي حالات إصابة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
 
ووجهت الوزراة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية، لمواجهة أى حرائق تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وتسيير حركة المرور فى الطرق والمحاور الأساسية.
 
وام تتلقى غرفة عمليات الوزارة أى شكاوى من المواطنين حتى الآن فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة.
 
ويستمر اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

درجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها والعظمى بالقاهرة تسجل 45.. "الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس.. وتؤكد: لا داعى للفزع.. وغدا آخر أيام الموجة الحارة .. وانخفاض يصل إلى 6 درجات السبت المقبل

الجامعات VS الطقس.. جامعات القاهرة الكبرى تتحدى الموجة الحارة وتعلن استمرار الامتحانات.. "القاهرة":أطقم طبية إضافية وقاعات مكيفة لمواجهة ارتفاع الحرارة.. و"عين شمس" تكثف استعدادات الإدارة الطبية للحالات الطارئة

الأرصاد: الموجة الحارة سببها تأثر البلاد برياح من الجزيرة العربية

أخبار × 24 ساعة.. تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد للمواطنين: لا داع للفزع.. والحرارة سجلت 46 درجة فى سنوات سابقة

ارتفاع درجات الحراره

الطقس

حاله الطقس

الطقس غدا

الطقس فى المحافظات

درجات الحراره بالمحافظات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة