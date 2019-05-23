طالب يستعين بصديقه لسرقة مشغولات ذهبية من شقة خالته بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سرق طالب مشغولات ذهبية، ومبلغ 6 آلاف ريال من شقة خالته بالجيزة، حيث استعان بصديقه وارتكبا الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من " هيام.ف" حاصلة على دبلوم تمريض، أفادت فيه باكتشافها سرقة 5 أطقم ذهب عبارة عن ( خاتم – أسورة – حلق – سلسلة ) وسلسلة بدلاية ومبلغ 6 آلاف ريال سعودى من شقتها.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن أحمد.م" طالب، ابن شقيق مقدمة البلاغ، وصديقه "أدهم.م" سابق اتهامه فى قضية سرقة، وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بسرقتهما الشقة، حيث استعان إبن شقيقة صاحبة الشقة بصديقه للسرقة، وتسلق المتهم الثانى المواسير، واستوليا على المسروقات، وتمكن رجال المباحث من استعادة المسروقات، بالإضافة إلى ساعتين رولكس حريمى، تم العثور عليهما بمسكن المتهم الثانى، وبعرضها علي المجنى عليها تعرفت عليها، وأضافت بعدم انتباهها لسرقة الساعتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.