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طالبة بأسوان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية بلوحة مميزة عن النوبة

الخميس، 23 مايو 2019 03:03 م
طالبة بأسوان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية بلوحة مميزة عن النوبة الطالبة سارة وائل منير
أسوان ندى سليم
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فازت الطالبة سارة وائل منير، بمدرسة مصنع السحر الإعدادية بادفو، فى المسابقة الفنية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم لعام 2019، التى تشارك بها جميع محافظات الجمهورية بأعمال فنية منوعة. 
 
وأعلن القائمون على المسابقة عن فوز 4 محافظات فقط من جميع المحافظات المصرية المشاركة،وهى محافظات أسوان وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية، حيث قدمت الطالبة سارة وائل لوحة فنية تعكس صورة الحياة اليومية في إحدى القرى النوبية وتلقى الضوء عن بلاد النوبة والملابس والبيوت النوبية الملونة التى تتميز بها تلك القرى التي باتت من أهم المزارات السياحية. 
 
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