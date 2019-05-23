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ضبط 52 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم خلال 24 ساعة فى حملات أمنية

الخميس، 23 مايو 2019 11:00 ص
ضبط 52 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم خلال 24 ساعة فى حملات أمنية سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط " 201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية ، 208 قضية مخدرات، 237دراجة نارية مخالفة ، 25227 مخالفة مرورية، 656 مخالفة مرافق،42 قضية مصنفات ، وتنفيذ 75926حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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