ضبط 52 بندقية وتنفيذ 75 ألف حكم خلال 24 ساعة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط " 201 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية ، 208 قضية مخدرات، 237دراجة نارية مخالفة ، 25227 مخالفة مرورية، 656 مخالفة مرافق،42 قضية مصنفات ، وتنفيذ 75926حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.