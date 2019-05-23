ضبط 4 آلاف و600 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة فى أنحاء مصر

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية واسعة المدى على امتداد الجمهورية، لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم والتعامل معهم وفق القانون.

وأسفرت جهود إدارة المرور وحملاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 آلاف و626 مخالفة مرورية متنوعة، منها 1678 مخالفة تجاوز للسرعات المقررة. كما ضبطت الحملات 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بينما تواصل فروع الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، جهودها وحملاتها لضبط الحالة الأمنية والتأكد من انتظام حركة المرور.