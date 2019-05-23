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ضبط 13 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 23 مايو 2019 10:39 ص
ضبط 13 سائقا من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، 13 سائقا لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.
 
تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات، خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 13 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.
 
تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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