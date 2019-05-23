ضبط عاطل حول منزله إلى مخزن لمخدر البانجو بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بحيزاة 15 كيلو من مخدر البانجو بالبدرشين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، ومبلغ 4 الاف جنيه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تورط "ياسر.م" 42 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينه كمية من مخدر البانجو بمسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة داهم الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيبان أحمد فايز، وأحمد الصمدى مسكن المتهم، والقبض عليه، وبحوزته 15 كيلو من مخدر البانجو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، ومبلغ 4 الاف جنيه، و18 طلقة.

واعترف المتهم أمام العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.