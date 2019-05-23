ضبط صياد و3 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام ، القبض على صياد و3 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والهيروين و البانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط "احمد.ا.م" 18 عام صياد مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام و50 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ا" 29 عام عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.م.م" 30 عام عاطل مقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ا.ال"30 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 70 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.