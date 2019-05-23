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ضبط شخص تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

الخميس، 23 مايو 2019 11:33 ص
ضبط شخص تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لاستلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض عملاء البنوك واستخدامها فى عمليات على شبكة الإنترنت.

ومكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ( طالب – مواليد 2000 – مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ) لقيامه باستغلال درايته فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) والإستيلاء على مواقع البريد الإلكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بإسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ( هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأنه قام بإلإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإلكترونية وإستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط  جهاز"حاسب آلى" لاب توب ، و جهاز هاتف محمول ، و ( 32 ألف جنيه ) من متحصلات نشاطه الإجرامى .

وبفحص جهازى اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملين بالعديد من عناوين البريد الإلكترونى المتحصل عليها بطرق إحتيالية ، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت "، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، ومنها البطاقة الإئتمانية المستخدمة فى عمليات الشراء من شركة التسوق الإلكترونى، والعديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإلكترونى والخاصة بعمليات الشراء، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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