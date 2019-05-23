صور .. قافلة طبية تجرى الكشف على 2074 مريض بقرية بساط كريم الدين بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية،قافلة طبية مجانية بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين ، حيث شاركت فيها 10 عيادات شملت 2 باطنة، 2 أطفال ،1جراحة،1 تنظيم أسرة ،1 نسا ،1 جلدية،1 أسنان ،بالإضافة إلى معمل التحاليل ،وادخال جهاز الأشعة العادية بجانب الأشعة التليفزيونية بصفة دائمة كخدمة اضافية بالقوافل العلاجية.

وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بأن القافلة الطبية قد قامت بالكشف على 2074 متردد شملت أقسام ،باطنة 535، أطفال 506، أنف وأذن 189،عظام222،جراحة 89، تنظيم أسرة ونسا133،جلدية 222، أسنان 178،معمل الدم 232، معمل الطفيليات 102، موجات صوتية وعادية 125، كشف مبكر عن الضغط والسكر 153، كما تم إحالة 70 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وصرف علاج على نفقة الدولة لثمانية.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمه الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم لتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن كاهلهم وذلك في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بملف الصحة باعتباره مشروعاً قوميا.