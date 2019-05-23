صور.. شباب وأطفال سوهاج يقفزون فى النيل والترع هربا من حرارة الطقس

سوهاج - محمود مقبول

تشهد محافظات مصر موجة حارة بالتزامن مع أيام الصيام بشهر رمضان، مما دفع المواطنين بسوهاج إلى تحدى درجات الحرارة العالية بالهروب إلى المسطحات المائية ليس بالإسكندرية أو الغردقة أو العين السخنة ورأس البر، ولكن إلى الترع ونهر النيل.

ورصد "اليوم السابع" العديد من التجمعات الشبابية على نهر النيل والتى تبدأ من مركز ومدينة طما شمال وحتى مركز البلينا جنوبا ونهاية بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، حيث إن كل الأهالى بالمراكز والقرى التى تقع على شاطئ النيل مثل طما وطهطا والمراغة وسوهاج والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام وأخميم وساقلته يقصدون نهر النيل للسباحة وتخفيف حدة الحر، أما المراكز والقرى التى لا تقع على النيل فتلجأ إلى الترع الكبيرة مثل ترعة الإبراهيمية ونجع حمادى والتى تستخدم لنفس الغرض، ويصطحب الشباب والرجال أطفالهم للسباحة والهرب من الحر.

وقال محمد على، أحد الشباب بسوهاج، إننى لم أذهب فى حياتى كى أصيف فى الإسكندرية أو الغردقة ولم أعرف طعم المياه المالحة والبديل لدى هو نهر النيل والذى أذهب إليه يوميا أنا وأولادى ونظل هناك لساعات طويلة والذهاب إلى النيل يقلل من حدة حرارة الصيف القوية فى سوهاج والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 46 درجة خاصة بأيام رمضان.

وأضاف أحمد جمال، أحد المواطنين بسوهاج، أننا لا نذهب لنهر النيل والترع للسباحة والاستمتاع فقط بل أننا نجرى مسابقات بالنيل لأطول قفزة وأعلى قفزة ونجرى مسابقة لمن يقوم بقطع التيار ويعوم ضده ونجرى مسابقات لمن يستطيع أن يسبح لأطول مسافة فى النيل بالعرض ومسابقة أخرى لأطول نفس، أما فى الترع فإننا نتحدى بعضنا البعض فى القفز من أعلى الكبارى الموجودة على ترعتى نجع حمادى والإبراهيمية وهى قفزة تشهد خطورة بالغة وذلك لأننا نقفز من أعلى سور حديد يزيد عن مترين دون أن نلمسه ثم نسقط فى المياه وإذا حدث سوء تقدير فى القفزة تكون العواقب غير جيدة، والإصابة تكون بالغة جدا لا قدر الله.