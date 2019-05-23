صور.. رغم ارتفاع حرارة الطقس.. عمال المخابز بالمحلة يتحدون الصعاب

الغربية - مصطفى عادل

برغم الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة والتى وصلت لـ45 درجة مئوية، لم يعبأ عمال المخابز بارتفاع درجة الحرارة، ووقفوا صامدين أمام النيران، لإنتاج الخبر للمواطنين لتناوله فى جميع الوجبات، ولم يبتعدوا عن النيران رغم شدة الحرارة المنبعثة منها، ووقفوا للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، رغم الظروف القاصية، وهم صائمون، ويلجأون إلى غسل رؤوسهم ووجوههم بالمياه بغرض الترطيب حرارة الجسد.

وقال هانى صلاح عامل بمخبز بلدى بمنطقة منشية البكرى بالمحلة، إنه يحب عمله فى الوقوف أمام الفرن، لتلقى الخبز بعد تسويته ووضعه على أقفاص خشبية لبيعه للمواطنين.

وأضاف أنه يعانى من إرهاق جسدى بسبب الحرارة الشديدة المنبعثة من الفرن، مؤكدا أنه لا يفطر فى شهر رمضان على عكس بعض العمال فى المخابز الأخرى، ويقف طوال ساعات عمله أمام الفرن لتلقى الخبز.

وأشار إلى أن عمله يبدأ من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصر، مضيفا أنه يعانى كثيرا من ارتفاع حرارة الجو والحرارة الشديدة المنبعثة من الفرن، قائلا: "أكل العيش مر ولازم اتحمل علشان لقمة العيش".

أما عصام أبو احمد خباز بالفرن، فقال: "الحمد لله رب العالمين، وربنا هو اللى مقدرنى الصيام والعمل أمام الفرن فى الحر".

وأضاف أنه رغم صعوبة عمله فى الحر أمام الفرن، إلا أنه يبقى صائما طوال نهار رمضان، قائلا" لقمة العيش ربنا هو اللى بيوزعها ومش بختارها بايدينا وربنا بيقدرنا على الشغل الصعب.























