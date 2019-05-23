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صور .. توزيع 350 كرتونة للأسر الأكثر احتياجات بالشرقية

الخميس، 23 مايو 2019 01:38 م
صور .. توزيع 350 كرتونة للأسر الأكثر احتياجات بالشرقية توزيع المساعدات
الشرقية- فتحية الديب
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وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى، وبالتنسيق مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 350 كرتونه من المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى قرى أولاد موسي وأبوياسين والحصوة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية. 
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتى ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين فى القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتى لتوزيع كراتين رمضان على الأسر غير القادرة يأتى فى إطار دوره الإنسانى الرائد فى توزيع المساعدات الموسمية بالإضافة الي نشاطه الخيرى الممتد لدعم الشرائح غير القادرة فى أنحاء مصر.
 
وأوضح  بطى الشامسى، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصرأن توزيع كراتين رمضان ياتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتى الى الشعب المصرى الشقيق واستمرار للتعاون الإنسانى الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.
 
وأوضح شعبان أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول الى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع السادة المحافظين.
 
توزيع المساعدات (2)
توزيع المساعدات 

توزيع المساعدات (3)
توزيع المساعدات 

توزيع المساعدات (4)
توزيع المساعدات

توزيع المساعدات (1)
توزيع المساعدات

 


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كراتين رمضان

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