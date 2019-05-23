صور.. الهند تبدأ فرز 600 مليون صوت بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات العامة

رويترز

بدأت الهند فرز نحو 600 مليون صوت فى انتخاباتها العامة اليوم الخميس فى ظل توقعات بأن التحالف الذى يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودى سيحصل على أغلبية صريحة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى الهند الأحد الماضى، انتهاء الجولة السابعة والأخيرة من الانتخابات الوطنية التشريعية التى استمرت 6 أسابيع، فيما تشير استطلاعات رأى إلى حصول التحالف الديمقراطى الوطنى بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، على أغلبية المقاعد فى البرلمان ما يعنى إعادة انتخابه لـ5 سنوات أخرى.



فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية

وبحسب صحيفة (تايمز أوف إينديا) الهندية على موقعها الإلكتروني، فقد أشارت استطلاعات للرأى إلى حصول تحالف مودى على الـ272 مقعدا المطلوبة لتحقيق الأغلبية البرلمانية.

فيما أظهر استطلاع أجرته (سى فوتر)، حصول التحالف الوطنى الديمقراطى بقيادة مودى على 287 مقعدا فى البرلمان من أصل 545 مقعدا، وتلاه ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الكونجرس بـ128 صوتا، بينما أظهر استطلاع آخر أجرته قناة (تايمز ناو) الهندية حصول ائتلاف مودى على 306 مقاعد.



فرز الأصوات فى الانتخابات العامة الهندية



عملية فرزالأصوات فى الانتخابات العامة الهندية



جانب من فرز الأصوات



فرز الأصوات



فرز الأصوات



جانب من فرز الأصوات



فرز الأصوات



عملية فرز الأصوات