صور.. الأقصر تخطط لاستغلال 3 حدائق و87 بازارا بالممشى السياحى بكورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عز الدين عبد الله صديق مدير عام المشتريات بمحافظة الأقصر، طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة، وتتضمن استغلال 87 بازارًا بالممشى السياحى بكورنيش النيل، واستغلال كافتيريا مركز الاستعلامات السياحى.



وأكد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر – فى بيان صحفى، الموافقة على طرح هذه المشروعات الاستثمارية بمزاد علنى عام بهدف تقديم خدمات مميزة لزوار كورنيش النيل منطقة الممشى السياحى بالأقصر، وخلق فرص استثمارية جديدة وتشغيل للشباب.

وأضاف سكرتير محافظة الأقصر، أنه فى ضوء ذلك جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر لإعداد كراسة الشروط لكل مشروع لطرحه بالمزاد العلنى العام فى أقرب وقت، وبمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم تحديد موعد المزاد ليبدأ المستثمرين فى سحب كراسة الشروط والمشاركة بالمزاد.



