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صور.. الأقصر تخطط لاستغلال 3 حدائق و87 بازارا بالممشى السياحى بكورنيش النيل

الخميس، 23 مايو 2019 09:58 م
صور.. الأقصر تخطط لاستغلال 3 حدائق و87 بازارا بالممشى السياحى بكورنيش النيل مركز الاستعلامات السياحى
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عز الدين عبد الله صديق مدير عام المشتريات بمحافظة الأقصر، طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة، وتتضمن استغلال 87 بازارًا بالممشى السياحى بكورنيش النيل، واستغلال كافتيريا مركز الاستعلامات السياحى.
 

محافظة الأقصر تخطط لإستغلال 3 حدائق و87 بازار بالممشي السياحي بكورنيش النيل (1)

وأكد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر – فى بيان صحفى، الموافقة على طرح هذه المشروعات الاستثمارية بمزاد علنى عام بهدف تقديم خدمات مميزة لزوار كورنيش النيل منطقة الممشى السياحى بالأقصر، وخلق فرص استثمارية جديدة وتشغيل للشباب.

محافظة الأقصر تخطط لإستغلال 3 حدائق و87 بازار بالممشي السياحي بكورنيش النيل (2)

وأضاف سكرتير محافظة الأقصر، أنه فى ضوء ذلك جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر لإعداد كراسة الشروط لكل مشروع لطرحه بالمزاد العلنى العام فى أقرب وقت، وبمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم تحديد موعد المزاد ليبدأ المستثمرين فى سحب كراسة الشروط والمشاركة بالمزاد.

 

 
محافظة الأقصر تخطط لإستغلال 3 حدائق و87 بازار بالممشي السياحي بكورنيش النيل (3)
 

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