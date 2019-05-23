صور.. استعدادات مكثفة بشركة الصرف الصحى لعيد الفطر وموسم الصيف بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمود محمد نافع،رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية اجتماعا موسعا مع مستشارين الشركة وقطاع التشغيل والصيانة وقطاع التخطيط وقطاع التأمين الفنى والمكتب الفني ومدير عام الخط الساخن ومدير عام التفتيش.

وتناول الاجتماع الاستماع إلى مديرى عموم المناطق لما تم تنفيذه من تطهير للبيارات ومالم يتم تطهيره وما أسباب عدم التطهير والتنسيق الكامل بين التشغيل والصيانة والتأمين الفنى للوقوف على مدى الاستعدادات التي تقوم بها شركة صرف لاستقبال موسم الصيف.

يأتى ذلك في إطار خطة عمل التطهير التى تقوم بها شركة صرف صحي الإسكندرية للاستعداد لعيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

من جهة أخرى كثفت أحياء الاسكندرية أعمال تطهير المطابق والشنايش،حيث قام حى العامرية برفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وذلك بناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول .

وقامت إدارة الصرف الصحى اليوم بالعمل علي تطهير وتسليك المطابق بمنطقة توشكي المرحلة الأولى والثانية والكشف عن المطابق المردومة بمعدات الحي كما تم كسح المياه بمنطقة قشوع والطريق الصحراوى وتوشكى.