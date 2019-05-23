سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان استعدادا للبطولة الصيفية الكبرى

الخميس، 23 مايو 2019 03:39 ص
صور.. إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان استعدادا للبطولة الصيفية الكبرى مصارعة السومو
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

يحتشد طلاب الجامعات فى اليابان إلى نادى المصارعة فى سومو بجامعة نيبون لعلوم الرياضة في طوكيو لممارسة مصارعة السومو، حيث يصادف ثاني أيام الأحد من شهر مايو من كل عام في اليابان عيد الأم، وبهذه المناسبة تنظم العديد من دورات المصارعة لهذه الرياضة، ومن المقرر، أن تبدأ بطولة السومو الصيفية الكبرى، فى طوكيو يوم 26 مايو الجارى.

 

ويمنع محترفو السومو ممارسة النساء لهذه الرياضة، ولكن في يوم الأحد، شاركت 61 امرأة مصارعة تهوى هذه الرياضة في الحدث السنوى الذى نظم في فوكوشيما، حيث يوجد في المدينة اثنان من المتوجين بأكبر بطولات رياضة السومو وتسمى: "يوكوزوما"، وفازت بلقب هذه الدورة ماكو نيشياما للمرة الثالثة على التوالى.

وتحظى رياضة السومو بشعبية كبيرة في البلاد، حيث تدخل في اللعبة بعض الطقوس اليابانية القديمة، ويعتبرها اليابانيون أكثر من مجرد رياضة عادية، فهي تقليد وتراث يجمعون على وجوب الحفاظ عليه.

 

السومو-(1)
نوادى مصارعة السومو باليابان

 

السومو-(2)
نوادى مصارعة السومو باليابان

 

السومو-(3)
إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان

 

السومو-(4)
نوادى مصارعة السومو

 

السومو-(5)
مصارعة السومو
 
 
السومو-(6)
مصارعة السومو اليابانية

 

السومو-(7)
السومو اليابانية

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. دورة نسائية استثنائية فى رياضة السومو باليابان

رئيس اتحاد السومو الأفريقى: سننافس أبطال العالم على منصات التتويج قريبا

"جابان تايمز": طوكيو وواشنطن يدرسان خطة لتقديم ترامب كأس بطولة السومو

منتخب السومو يتوج بالبطولة الأفريقية بالمغرب

اليابان

أخبار اليابان

السومو

مصارعة السومو


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة