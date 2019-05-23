صور.. إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان استعدادا للبطولة الصيفية الكبرى

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يحتشد طلاب الجامعات فى اليابان إلى نادى المصارعة فى سومو بجامعة نيبون لعلوم الرياضة في طوكيو لممارسة مصارعة السومو، حيث يصادف ثاني أيام الأحد من شهر مايو من كل عام في اليابان عيد الأم، وبهذه المناسبة تنظم العديد من دورات المصارعة لهذه الرياضة، ومن المقرر، أن تبدأ بطولة السومو الصيفية الكبرى، فى طوكيو يوم 26 مايو الجارى.

ويمنع محترفو السومو ممارسة النساء لهذه الرياضة، ولكن في يوم الأحد، شاركت 61 امرأة مصارعة تهوى هذه الرياضة في الحدث السنوى الذى نظم في فوكوشيما، حيث يوجد في المدينة اثنان من المتوجين بأكبر بطولات رياضة السومو وتسمى: "يوكوزوما"، وفازت بلقب هذه الدورة ماكو نيشياما للمرة الثالثة على التوالى.

وتحظى رياضة السومو بشعبية كبيرة في البلاد، حيث تدخل في اللعبة بعض الطقوس اليابانية القديمة، ويعتبرها اليابانيون أكثر من مجرد رياضة عادية، فهي تقليد وتراث يجمعون على وجوب الحفاظ عليه.



نوادى مصارعة السومو باليابان نوادى مصارعة السومو باليابان



نوادى مصارعة السومو باليابان نوادى مصارعة السومو باليابان



إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان إقبال على نوادى مصارعة السومو باليابان



نوادى مصارعة السومو نوادى مصارعة السومو



مصارعة السومو مصارعة السومو



مصارعة السومو اليابانية مصارعة السومو اليابانية