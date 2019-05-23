سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى زفتى يطالبون بتنفيذ قرارات الإزالة للأبراج المخالفة

الخميس، 23 مايو 2019 09:13 م
صور.. أهالى زفتى يطالبون بتنفيذ قرارات الإزالة للأبراج المخالفة أحد الأبراج المخالفة
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، مطالبين مجلس المدينة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد الأبراج المخالفة، بعد وقوع كارثتين تسببتا فى تشرد العشرات من الأسر فى شهر واحد .

أحد الابراج التي تتحدى قانون البناء
أحد الأبراج التى تتحدى قانون البناء

وفى هذا الصدد، قال أشرف القصاص لـ"اليوم السابع"، إنه أحد أهالى منطقة درب المعمل والتى حدث بها الكارثة الأولى وهى انهيار برج مكون من 13 طابقًا، مما تسبب فى انهيار أكثر من 6 منازل بجانبه، وحتى الآن لم يتم رفع الهدم بالرغم من مرور أكثر من شهر كامل وتشرد عشرات الأسر من المنازل المجاورة .

 

وأضاف أنه بالرغم من وقوع أكثر من كارثة إلا أن مجلس مدينة زفتى لم يتحرك بتنفيذ قرارات الإزالة الموجودة بالأدراج - على حد قوله.

أحد الابراج المخالفه
أحد الأبراج المخالفة

فيما قال أبو ضحى سرحان، أحد أهالى شارع سرحان، إن يوجد بجوار منزله برج مكون من 14 طابقًا فى شارع 6 أمتار وهذا مخالف لقانون البناء، وتسبب هذا البرج فى شروخ جميع المنازل المحيطة به، مما أوشك على وقوع كارثة جديدة فى غياب تام لمجلس المدينة.

 

وأضاف، أنه بالرغم من صدور عدة قرارات إزالة إلا أنه لم ينفذ أى قرار حتى الآن، متسائلاً: من الذى يمنع تنفيذ تلك القرارات والتى تتسبب فى ضياع الأسر وتشردها وتسبب خسائر فادحة؟

 

الجدير بالذكر أنه سبق وتعرض برج مكون من 13 طابقًا بشارع درب المعمل إلى ميل بالرغم من صدور عدة قرارات إزالة لم تنفذ حتى وقعت الكارثة، كما شهدت منطقة الدوران والتى تعد من أهم الشوارع بالمدينة انهيار منزل أمس بعد تمكن الأهالى من إنقاذ أبنائهم قبل انهيارها فى 5 دقائق بكل محتوياته، مما تسبب فى تشرد جميع السكان، وبالرغم من صدور عدة قرارات إزالة أخرى لتلك المنزل .

 

 
أحد القارات التي تسببت في وقوع كارثة
أحد العقارات التي تسببت في وقوع كارثة

 

أحد المنازل المنهاره بالرغم من صدور قرارات ازاله
أحد المنازل المنهارة بالرغم من صدور قرارات إزالة

 

البرج الذي تسبب في أحد الكوارث
البرج الذى تسبب في إحدى الكوارث

 

البرج المائل الذي تم إزالته
البرج المائل الذى تمت إزالته

 

تصدعات المنازل . المجاوره
تصدعات المنازل المجاورة

 

تصدعات المنازل المجاوره
تصدعات المنازل المجاورة

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. أهالى زفتى يشتكون من انتشار مياه الصرف الصحى بأحد الشوارع الرئيسية

انطلاق القوافل الطبية لخدمة أهالى زفتى بالغربية

صور.. استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الغربية يعد أهالى زفتى بحل أخطر 4 أزمات.. 2 مليون جنيه لوحدة الحروق بالمستشفى.. انتهاء مشكلة القمامة.. وإعادة شوارع المدينة لحالتها بعد تكسيرها بسبب الغاز الطبيعى

بالصور ..أهالى زفتى يشكون تراكم القمامة في الشوارع ومخاوف من انتشار الأمراض

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

محافظ الغربيه

مجلس مدينة زفتى

قرارات إزالة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

تدفقات لقطاعى الطاقة والسياحة تدفع الجنيه المصرى لأعلى مستوى فى عامين

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

عبر الموشن جرافيك.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء السبت المقبل دون خطورة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

بعد تعرض البلاد لموجة حارة.. تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها القاهرة

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الرجوع الى أعلى الصفحة