صور.. أهالى زفتى يطالبون بتنفيذ قرارات الإزالة للأبراج المخالفة

الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، مطالبين مجلس المدينة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد الأبراج المخالفة، بعد وقوع كارثتين تسببتا فى تشرد العشرات من الأسر فى شهر واحد .



أحد الأبراج التى تتحدى قانون البناء

وفى هذا الصدد، قال أشرف القصاص لـ"اليوم السابع"، إنه أحد أهالى منطقة درب المعمل والتى حدث بها الكارثة الأولى وهى انهيار برج مكون من 13 طابقًا، مما تسبب فى انهيار أكثر من 6 منازل بجانبه، وحتى الآن لم يتم رفع الهدم بالرغم من مرور أكثر من شهر كامل وتشرد عشرات الأسر من المنازل المجاورة .

وأضاف أنه بالرغم من وقوع أكثر من كارثة إلا أن مجلس مدينة زفتى لم يتحرك بتنفيذ قرارات الإزالة الموجودة بالأدراج - على حد قوله.



أحد الأبراج المخالفة

فيما قال أبو ضحى سرحان، أحد أهالى شارع سرحان، إن يوجد بجوار منزله برج مكون من 14 طابقًا فى شارع 6 أمتار وهذا مخالف لقانون البناء، وتسبب هذا البرج فى شروخ جميع المنازل المحيطة به، مما أوشك على وقوع كارثة جديدة فى غياب تام لمجلس المدينة.

وأضاف، أنه بالرغم من صدور عدة قرارات إزالة إلا أنه لم ينفذ أى قرار حتى الآن، متسائلاً: من الذى يمنع تنفيذ تلك القرارات والتى تتسبب فى ضياع الأسر وتشردها وتسبب خسائر فادحة؟

الجدير بالذكر أنه سبق وتعرض برج مكون من 13 طابقًا بشارع درب المعمل إلى ميل بالرغم من صدور عدة قرارات إزالة لم تنفذ حتى وقعت الكارثة، كما شهدت منطقة الدوران والتى تعد من أهم الشوارع بالمدينة انهيار منزل أمس بعد تمكن الأهالى من إنقاذ أبنائهم قبل انهيارها فى 5 دقائق بكل محتوياته، مما تسبب فى تشرد جميع السكان، وبالرغم من صدور عدة قرارات إزالة أخرى لتلك المنزل .



أحد العقارات التي تسببت في وقوع كارثة



أحد المنازل المنهارة بالرغم من صدور قرارات إزالة



البرج الذى تسبب في إحدى الكوارث



البرج المائل الذى تمت إزالته



تصدعات المنازل المجاورة