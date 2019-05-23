شيرين لمحكمة الأسرة: زوجى يحاول دفعى للإنتحار بعد أن علم برغبتى فى الطلاق

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعت فيها باستحالة العشرة بينهما، مؤكدة: "أجبرت على الزواج دون إرادتى، بمسن أخدم أولاده من زوجته المتوفية، ورغم ذلك أتعرض للعنف والضرب، وعندما أشكو لأهلى وأترك منزل زوجى، يكون الرد التعرض للإساءة وإجبارى على الرجوع لزوجى، ليكمل مسلسل تعذيبى".

وتابعت "شيرين.ه.ع" البالغة 23 عامًا: "طوال زواجي الذى أستمر عام ونصف، كنت أقضى معظم الوقت منهارة من البكاء، بسبب القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على وأسرتى، شقى وتعب من أجل لقمة العيش وفى النهاية، أتعرض لعنف زوجي، ومعاشرته لي مثل الحيوانات، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى بالقتل".

وواصلت شكوها فى الدعوى: "طمع عائلتى من أجل المال الذى يتقاضوه يدفعهم بمواجهتى بأنه زوجى رجل البيت يفعل ما يريد،و وعندما علم زوجي برغبتي بالطلاق حبسني فى منزله لشهور، وتوعدنى بأنه سيجعلنى أفكر فى الموت كل يوم، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة، والإجبار على معاشرته، ولا أجد من أشتكى له، فهو يحاول دفعى للانتحار" .