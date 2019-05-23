شاهد.. خطبة الجمعة مترجمة لـ16لغة عالمية حول رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال

كتب - إسماعيل رفعت

يتناول موضوع خطبة الجمعة "رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال" الحديث عن أهمية الوازع الدينى فى حياة الإنسان ، ولذا بدأت آيات الصيام فى القرآن الكريم بالنداء بوصف الإيمان الذى هو تصديق وعمل ، وهو الذى يحفظ صاحبه من التعدى على حقوق الآخرين، والاعتداء عليهم، وينقى صدر صاحبه من أمراض القلوب ، ويهذب أخلاقه ؛ فيظهر أثره على سلوكه وسائر تصرفاته.

وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وست عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .