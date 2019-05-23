سقوط 6 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "سامى.ا.ل" 19 عاما والمتهم "أحمد.م.ا"20 عاما عاطلين مقيمين دائرة مركز القصاصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "شعبان.ف.ع" 24 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما و95 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا وهاتف محمول والمتهم "محمود.ال.ا" 32 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 250 قرصا مخدرا ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وسلاح أبيض "سنجة" حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم أول الإسماعيلية والمتهم "أحمد.ر.م"19 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وائل.م.ع"44 عاما عاطل مقيم الزقازيق شرقية بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.