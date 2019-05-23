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زراعة 2000 فدان من محصول الذرة الشامية على مستوى مراكز محافظة سوهاج

الخميس، 23 مايو 2019 03:00 ص
زراعة 2000 فدان من محصول الذرة الشامية على مستوى مراكز محافظة سوهاج مزارع - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قال عبد الرؤوف الشريف مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، إنه تم زراعة 2000 فدان هذا العام من محصول الذرة الشامية على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه سوف يتم حصاد المحصول أواخر شهر أغسطس القادم .

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحصول بحالة جيدة ويشمل زراعات هجن فردية وثلاثية، مشيرا إلى أنه تم توفير التقاوى فى الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعى والمجالس الارشادية والإدارة العامة لإنتاج التقاوى .


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