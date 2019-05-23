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روسيا تعارض إرسال عسكريين أمريكيين إلى الشرق الأوسط

الخميس، 23 مايو 2019 11:59 ص
روسيا تعارض إرسال عسكريين أمريكيين إلى الشرق الأوسط سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الفيدرالية الروسى، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، " إن روسيا ستعارض إرسال الولايات المتحدة 10 آلاف من عسكرييها إلى الشرق الأوسط إذا اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ هذه الخطة".

وأضاف جباروف - فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية تعليقا على ما ذكرته وكالة "أسوشيتيدبرس" نقلا عن مصادرها، إن البنتاجون سيقدم للبيت الأبيض خططا لإرسال 10 آلاف عسكرى إضافى إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران، " أن "روسيا بالطبع، ستعارض مثل هذه الخطط، إذا تم الإعلان عنها. من سيرضى بذلك! إنها خطوة أخرى تجاه التوتر فى الشرق الأوسط".

ووصف المسؤول الروسى مثل هذه الخطط بأنها "قرع لطبول الحرب" و"محاولة لإثارة الأعصاب"، أعصاب طهران فى المقام الأول.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة عززت حضورها العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة فى الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات "بي-52" وحاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة ، وقالت إن البنتاجون يعتزم إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، حسب مصادر إعلامية.

 


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