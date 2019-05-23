رئيس مركز الداخلة يصدر 4 قرارات هدم وإزالة لمنازل آيلة للسقوط وغلق منشات مخالفة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن كمال إبراهيم،رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد،اليوم الخميس،إصدار 4 قرارات إدارية لهدم منزل آيل للسقوط وغلق منشات تجارية بمدينة موط.

أكد رئيس المركز،فى بيان له اليوم،أنه تم إصدار قرار هدم كلي لمنزل قديم علي مساحة 150 مترا مربعا، آيل للسقوط يشكل خطورة داهمة علي حياة المارة، وذلك بشارع الجمهورية بمدينة موط، وإصدار 3 قرارات غلق إداري لمحلات تجارية مخالفة تزاول نشاطًا بدون ترخيص.

أضاف إبراهيم،أنه تم إرسال هذه القرارات لقسم شرطة الداخلة، للدراسة الأمنية، تمهيدًا لتشكيل قوة أمنية خلال الفترة القليلة المقبل، لتنفيذ هذه القرارات.