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خبير أمنى: مؤسسات المجتمع عليها المساهم فى التوعية بمخاطر السوشيال ميديا

الخميس، 23 مايو 2019 03:06 م
خبير أمنى: مؤسسات المجتمع عليها المساهم فى التوعية بمخاطر السوشيال ميديا أرشيفية - منظمات المجتمع المدنى
كتب محمد أبو عوض
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قال اللواء عصام نصار، الخبير الأمنى، إن محاولات إثارة البلبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تقودها الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع مخابرات دول معادية وعلى رأسها قطر وتركيا، من أجل ضرب الاستقرار فى مصر، وهو ما يتصدى له الشعب، والدولة بكل مؤسساتها، وكذلك مؤسسات المجتمعة المدنى التى عليها المساهم فى توعية المواطنين بمخاطر السوشيال ميديا.

وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحروب عبر السوشيال ميديا مع مروجي الشائعات تهدف إلى إحباط وإفساد الاستقرار للدولة من الداخل، بهدف زعزعة استقرارها وفرض السيطرة عليها، والاعتماد على بث الأكاذيب ونشرها.

وأوضح الخبير الأمنى، أن رفع معدلات الوعي الثقافى والسياسي عند المواطن، والعمل على حماية المواطنين، من الجرائم الإلكترونية يتطلب دورا ًكبيراً من مؤسسات الدولة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني كدوراً من أدوارها فى التثقيف وتوعية المواطن.

 


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