خامنئى: الشباب الإيرانى سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية

وكالات الأنباء

قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى أمس الأربعاء فى تعليقات نشرها موقعه الرسمى على الإنترنت إن الشباب الإيرانى سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وأضاف خامنئى فى اجتماع مع الطلبة الجامعيين وممثلى اللجان الطلابية "فلتثقوا أيها الشباب بأنكم ستشهدون زوال أعداء البشرية أى الحضارة الأمريكية المنحطّة وزوال إسرائيل".

وعن القول بأن إقرار الاتفاق النووى يعود إلى قائد الثورة الإسلامية"، أجاب الخامنئي: "أنتم بالطبع تتمتعون بالذكاء ولديكم أعين ترون بها وتدركون الأمور كلها. من الواضح فى تلك الرسالة التى وجهتها للمسؤولين بشأن الاتفاق النووى شروط الموافقة عليه. لقد ذكرت فى تلك الرسالة شروط للموافقة على الاتفاق النووي".

وتابع:"لم أكن أعتقد كثيرا بالاتفاق النووى بتلك الصورة التى تحقّق بها وقد قلنا مرارا هذا الأمر للسيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية المحترم ووجهنا لهم عدّة ملاحظات بهذا الشأن".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكرى فى الشرق الأوسط بما فى ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت فى استعراض للقوة فى مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.

يذكر أن خامنئى قال الأسبوع الماضى إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى مع إيران العام الماضى وعاود فرض العقوبات على طهران قائلا إن الاتفاق لم يتطرق لبرنامجها الصاروخى ولما يعتبره تأثيرها الخبيث فى المنطقة.