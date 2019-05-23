سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"خارجية البرلمان الليبى" تستنكر تهريب أسلحة للمليشيات المسلحة فى طرابلس

الخميس، 23 مايو 2019 02:27 م
"خارجية البرلمان الليبى" تستنكر تهريب أسلحة للمليشيات المسلحة فى طرابلس مجلس النواب الليبى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى وصول شحنات السلاح إلى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى المتمركزة فى طرابلس.

 

واعتبرت لجنة الخارجية بالبرلمان الليبى فى بيان صحفى لها أن وصول شحنات السلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا.

 

واعتبرت اللجنة أن الصمت على هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلى أن المجتمع الدولى غير جاد فى تنفيذ قرار الحظر وإلى سياسة الكيل بمكيالين وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

 

وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول هذا السلاح وبسبب الفوضى فى المناطق التى تتبع حكومة الوفاق الوطنى إلى بعض المجموعات الإرهابية مما يشكل تهديدا لكافة دول المنطقة بالإضافة إلى إطالة زمن الحرب وتعريض مدينة طرابلس وما حولها للدمار والخراب.

 

واعتبرت اللجنة أن إرسال السلاح إلى حكومة غير معترف بها من البرلمان يعتبر اعتداء صارخ على السيادة الليبية وانحيازا لمجموعة خارجة عن القانون لا تحمل أى صفة.وحثت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها تجاه الشعب الليبى واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها.

 

وناشدت اللجنة دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي التي قد تستخدم لتهريب السلاح والذي سيكون له آثاره الخطيره على أمن واستقرار المنطقة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"أردوغان" الداعم الأول للإرهاب والتطرف بالمنطقة.. ظابط ليبى يفضح ممارساته: باخرة تركية رست على ميناء طرابلس حاملة إرهابيين ينتمون لداعش .. وخبير أمنى: سخر حدود تركيا كنقاط تجمع واتصال ل للعناصر الإرهابية

"إخوان ليبيا" يواصلون بث الأكاذيب حول الجيش الليبى فى طرابلس.. المجلس الرئاسى والجماعة الإرهابية تتهمان قوات الجيش بقطع المياه عن العاصمة.. البعثة الأممية تصفها بجريمة حرب وتتغافل عن تورط مليشيات تتبع السراج

غسان سلامة يخطط لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس .. المبعوث الأممى يقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولى اليوم ويتجاهل دعم قطر وتركيا للمليشيات .. ومطالبات ليبية للأمين العام للأمم المتحدة لإقالة مبعوثه الخاص

ضابط ليبى يكشف: باخرة تركية وصلت لميناء طرابلس حاملة إرهابيين ينتمون لداعش

حكومة الوفاق الليبية تستعين بأسلحة إسرائيلية لمواجهة الجيش الوطنى.. مليشيات طرابلس تتسلم 40 مدرعة كيربى بعد ثبوت فشلها فى تركيا وتونس .. مجلس النواب الليبى: نستغرب الصمت الغريب وغير المقبول للبعثة الأممية

خارجية البرلمان الليبى

مجلس النواب الليبى

اخبار ليبيا

برلمان ليبيا

مليشيات طرابلس

اخبار طرابلس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة