حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدى على جاره فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، حبس عامل لتعديه على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، تفيد بوصول "شعبان. ع"، مصاب بجرح فى الكتف نتيجة طعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم "عاطف. س " وبسؤاله أدلى بأن المجنى عليه هو من حضر للتشاجر معه حاملا سلاح أبيض فى يده بسبب تساقط المياه من حمام المتهم، فنشبت بينهم مشاجرة وانتهت بطعن المجنى عليه وحرر المحضر اللازم.