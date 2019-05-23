حبس عاطل متهم بقتل ربة منزل لسرقتها ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق بحبس المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية.