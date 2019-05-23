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حالة الطقس اليوم الخميس 23/5/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 23 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 23/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: أرتفاع أخر على درجات الحرارة بفعل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ، حيث تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في عموم المناطق حيث تكون درجات الحرارة في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات في عمان والمدن الأردنية، و شديد الحرارة في البحر الميت و العقبة والاغوار حيث تقترب العظمى من حاجز 45 مئوية فيها، وتظهر السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، وتكون درجات الحرارة الصغرى مرتفعة بشكل غير مُعتاد، وتظهر السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9-11 درجة مئوية ويكون الطقس حاراً جداً في محتلف المناطق سواءاً منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة. ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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