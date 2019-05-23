سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز

الخميس، 23 مايو 2019 05:15 ص
تعرف على إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز غاز "ارشيفية"
كتبت -مروة الغول
إضافة تعليق

مجموعة من الإجراءات التى يجب توافرها من أجل توصيل الغاز الطبيعى لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعى من وكانت تلك الإجراءات كالتالى.

1- يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركه الغاز فى المنطقة التابع لها.

2- تم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزه الموجودة.

3- فى حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعى وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات وإعادة الشىء لأصله للحى.

4- بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحى المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذى للعقار.

5- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.

6- يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد إلا تقل نسبة الأشغال لسكان العقار عن 85%.

جدير بالذكر أن هناك انخفاضا فى معدلات استهلاك البوتاجاز، رغم الزيادة السكانية، وذلك كنتيجة لزيادة نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المختلفة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جهاز المشروعات الصغيرة: 172 مليون جنيه لتحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

بيان: أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعى المسال مع سيمبرا إنرجى

لو جالك مغص اعرف الفرق بين وجع "الغازات" والتهاب الزائدة الدودية

كيف تكون منظومة الأمان فى استخدام الغاز للسيارات؟

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز الطبيعي

مركز معلومات شبكات المرافق

التركيبات الخارجية والداخلية

منطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة