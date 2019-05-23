تعرف على إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز

كتبت -مروة الغول

مجموعة من الإجراءات التى يجب توافرها من أجل توصيل الغاز الطبيعى لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعى من وكانت تلك الإجراءات كالتالى.

1- يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة بمقر شركه الغاز فى المنطقة التابع لها.

2- تم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والأجهزه الموجودة.

3- فى حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعى وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات وإعادة الشىء لأصله للحى.

4- بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحى المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذى للعقار.

5- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.

6- يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد إلا تقل نسبة الأشغال لسكان العقار عن 85%.

جدير بالذكر أن هناك انخفاضا فى معدلات استهلاك البوتاجاز، رغم الزيادة السكانية، وذلك كنتيجة لزيادة نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المختلفة.