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تصادم أتوبيسى نقل عام بسيارة نقل بالطريق الزراعي فى بنها دون إصابات

الخميس، 23 مايو 2019 12:19 م
تصادم أتوبيسى نقل عام بسيارة نقل بالطريق الزراعي فى بنها دون إصابات حادث مرورى
القليوبية إبراهيم سالم
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شهد الطريق الزراعي بمنطقة سندنهور ببنها بنطاق محافظة القليوبية حادث سير بين أتوبيسين للنقل العام وسيارة نقل، حيث كان قد تعطل أحد الأتوبيسين وتم قطره بالأتوبيس الآخر، وأثناء سيرهما قطعت سيارة نقل ثقيل الطريق أمامها للدوران للجهة الأخري ما أسفر عن تصادمها وتحطم الألواح الزجاجية الأمامية والخلفية. 
 
ومن ناحيته، أكد المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، أنه تم إبلاغ غرفة عمليات المدينة والمرور، وتم الانتقال لمكان وقوع الحادث ورفع آثار التصادم، مشيرا إلى أن الأتوبيسين يتبعان هيئة النقل العام، وأثناء قرب أحد الأتوبيسات بالآخر لتعطله بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قطعت سيار نقل ثقيل الطريق أمامهما ما تسبب في وقوع الحادث دون وجود إصابات، حيث أنهما كانا خاليان من الركاب، وفرت السيارة النقل هاربة. 
 
وأوضح، أن تم تجنيب الأتوبيسان وتسيير الحركة المرورية بالطريق الزراعي.
 
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