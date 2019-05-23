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الخميس، 23 مايو 2019 06:30 ص
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ترخيص 237 ألف و930 توك توك فى المحافظات حتى الآن

الخميس، 23 مايو 2019 06:00 ص
ترخيص 237 ألف و930 توك توك فى المحافظات حتى الآن توك توك
كتب على عبد الرحمن
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تواصل محافظات مصر تلقى طلبات تقنين أوضاع التوك توك وترخيصه، بعد صدور قرار  ترخيص التوك توك، حيث بلغ ما تم ترخيصه حتى الآن 237 ألف و930 توك توك، من بين 455 ألفا تم حصرها على مستوى الجمهورية.
 
وجاء قرار ترخيص التوك توك وتحديد خطوط سيره، نظرًا لما يمثله من خطوة كون أن معظم الحوادث والجرائم تتم بسبب التوك توك، بالإضافة إلى حوادث الطرق.
 
ومن المقرر إدخال سيارات "الفان" لتحل محل التوك توك، وسيتم ترخيصها كسيارات أجرة وليست ملاكى، على أن يتم حظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية واقتصاره فقط على الطرق الداخلية.
 
 

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التوك توك

ترخيص التوك توك

ترخيص التكاتك

سيارات الفان

الفان


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