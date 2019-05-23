سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 23 مايو 2019 10:52 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسرة عدد 64.93 نقطة، لتصل إلى مستوى 9692.70 نقطة.
 
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.9 مليون سهم بقيمة 117 مليون ريال قطرى عبر 3095 صفقة، وارتفع 7 أسهم، وانخفض 29 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات  بنسبة 0.37%، ثم قطاعى الصناعات والتأمين بنسبة 0.13%.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بورصة قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع

تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

للأسبوع الثانى.. بورصة قطر تواصل التراجع.. وتخسر 9 مليارات ريال

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة