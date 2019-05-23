تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب- هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% خاسرة عدد 64.93 نقطة، لتصل إلى مستوى 9692.70 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.9 مليون سهم بقيمة 117 مليون ريال قطرى عبر 3095 صفقة، وارتفع 7 أسهم، وانخفض 29 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاعى الصناعات والتأمين بنسبة 0.13%.