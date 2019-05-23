تحقيقات سرقة فيلا بالعمرانية: المتهمون تسلقوا السور واستولى على مبالغ مالية

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل سرقة مجهولون لفيلا بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث تبين إن المتهمين تسلقوا سور الفيلا، واستولوا على مبالغ مالية قدرها 2000 جنيه وهاتف محمول، منتهزين عدم وجود أحد بالداخل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن تقرير المعمل الجنائي الذي تولى رفع الأدلة من موقع الحادث.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين بمنطقة مدكور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ومن خلال التحريات تبين أن الفيلا تقيم بها ربة منزل، وأن مجهولين تسللوا إليها بأسلوب التسلق واستولوا على مبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودهم لكشف هوية مرتكبي الواقعة، وفحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم في قضايا سرقة مساكن، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.